Musikwerkstatt startet ins Neue Jahr

Die Kissinger Musikwerkstatt, Verein zur Förderung der Musikerziehung, nimmt im neuen Jahr wieder ihre Tätigkeit auf. Der Musikunterricht beginnt zu den gewohnten Terminen.

Freie Plätze gibt es noch für Schlagzeug, Klavier, Akkordeon und Gesang für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auch wenn man schon älter ist, kann man ein Instrument erlernen. Termine nach Absprache.

Auch beim ZAP DOU Amateurtheater beginnen wieder die Proben. Es läuft eine neue Produktion an, wozu noch Schauspieler/innen gesucht werden. Beginn ist am Donnerstag, 9. Januar, um 19 Uhr. Die folgenden Proben sind wöchentlich donnerstags um 19 Uhr. Ebenso kann jeder, der gerne ein Instrument spielen möchte, zur Community Music kommen. Es sind keinerlei Kenntnisse erforderlich. Beginn ist am Dienstag, 7.Januar, um 19 Uhr. Weitere Probentermine sind jeweils dienstags um 19 Uhr. Die Musikwerkstatt ist erreichbar unter Tel.: 0971/669 94, E-Mail: musikwerkstatt@t-online.de sek