Musikwerkstatt pausiert in den Ferien

Die Kissinger Musikwerkstatt macht von Montag, 15., bis Freitag, 26. April, Osterferien. Der Unterricht beginnt wieder am Dienstag, 30. April, zu den gewohnten Zeiten. Am selben Tag beginnen auch die Proben zur Community Music um 19 Uhr. Die Proben für das Zap-Dou-Amateurtheater werden am Donnerstag, 2. Mai, um 19.30 Uhr wieder aufgenommen. sek