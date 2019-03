Musikwerkstatt öffnet ihre Türen

"Musik ist die Sprache der Engel, die gemeinsame Sprache der Menschheit". Wer mitsprechen möchte, kann sich am Mittwoch, 20. März, ab 14 Uhr in der Kissinger Musikwerkstatt, Verein zur Förderung der Musikerziehung, in der Steinstraße 29 am "Tag der offenen Tür" informieren. Folgende Instrumente können von Kindern und Erwachsenen erlernt werden: Klavier, Akkordeon, Bockflöte, Cello und Schlagzeug. Auch Gesang wird gelehrt. Es gibt Auskunft zur Musikalischen Früherziehung und zur Community Musik. Für alle, die lieber Theaterspielen möchten, stehen Mitglieder des "ZAP DOU" Amateurtheaters bereit. Hinter der offenen Tür gibt es außerdem noch eine Ausstellung über Papiertheater und mehr. Ab 16 Uhr unterhält das "Kissinger Keyboard Ensemble" mit den Engeln.

Jeder kann kommen und fragen, schauen und zuhören. sek