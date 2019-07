Musikwerkstatt in den Sommerferien zu

Die Kissinger Musikwerkstatt des Vereins zur Förderung der Musikerziehung e.V. schließt ihre Pforten von Montag, 29. Juli, bis einschließlich Montag, 9. September. Die Proben für das Community Music Ensemble beginnen wieder am Dienstag, 10. September, um 19 Uhr. Das Ensemble des ZAP DOU Amateurtheaters probt wieder ab Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr. Interessenten können dazu jederzeit in die Steinstraße 29 kommen. Weitere Info gibt es unter Tel.: 0971/669 94, per Mail an musikwerkstatt@t-online.de oder unter www.kissingermusikwerkstatt.de sek