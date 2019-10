Die Kissinger Musikwerkstatt hat wie immer in den bayerischen Herbstferien frei. Das heißt, sie ist vom 28. bis 31. Oktober geschlossen. Der Unterricht wird am 4. November wieder fortgesetzt. Das Community Music Ensemble beginnt am Dienstag, 12. November, um 19 Uhr. Das ZAP DOU Amateurtheater nimmt am Donnerstag, 14. November, um 19.30 Uhr wieder seine Proben auf. sek