Musikvesper mit der Trachtenkapelle

Die Musikvesper, das musikalische Abendgebet für den Monat November, findet, letztmals vor der Winterpause, am Sonntag, 3. November, statt. Beginn ist um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef Wilhelmsthal. Das Thema lautet "Ein Fest für alle". Die musikalische Ausgestaltung übernimmt die Trachtenkapelle des Musikvereins Wilhelmsthal. Außerdem werden gemeinsam Kirchenlieder gesungen. Der Liturgiekreis der Pfarrei St. Josef Wilhelmsthal lädt dazu ein. Die nächste Musikvesper findet nach der Winterpause am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr statt. red