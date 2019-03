Musikverein Wilhelmsthal zeichnet verdiente Aktive aus

Das Frühjahrskonzert nutzte der Musikverein Wilhelmsthal für die Auszeichnung langjähriger Aktiver wie auch für die Aufnahme junger Nachwuchstalente in den Nordbayerischen Musikbund.

"Es tut sich was in Wilhelmsthal", würdigte NBMB-Bezirksvorsitzender Thomas Kolb, dass der Musikverein Wilhelmsthal - eine Bastion traditioneller Blasmusik - sein Repertoire in den letzten Jahren um konzertante Musik enorm erweitert habe. Ein großes Lob zollte er den Aktiven auch für die große Unterstützung der Orchester des Kreisverbands - so des Kreisauswahlorchesters und des Kreisseniorenorchesters 50+ - wie auch auf Bezirksebene.

Sehr freute er sich, an dem Tag zusammen mit NBMB-Kreisvorsitzenden Wolfgang Müller langjährige Aktive ehren sowie den beiden Youngsters Moritz Peter und Emma Bülling ihre Mitgliedsnadel für den NBMB überreichen zu dürfen. Bereits fünf Jahre wirkt Hanna Vogel, zehn Jahre Jannik Müller sowie 20 Jahre Johannes Friedlein mit.

Für 25 Jahre aktives Musizieren wurden Matthias Kulke, Stefan Pietz und der Dirigent Michael Gack geehrt.

Bereits 30 Jahre halten der Vorsitzende Jürgen Steininger und der Ehrenvorsitzende Thomas Steininger dem Musikverein Wilhelmsthal die Treue sowie sogar 40 Jahre Richard Bayer, der ehemalige Dirigent Thomas Kestel sowie Wolfgang Daum, der leider nicht anwesend sein konnte.

Die Geehrten

Ehrungen für aktive Musikertätigkeit: fünf Jahre: Hanna Vogel (Tenorhorn), zehn Jahre: Jannik Müller (Tenorhorn), 20 Jahre: Johannes Friedlein (Posaune), 25 Jahre: Matthias Kulke (Schlagzeug), Stefan Pietz (Trompete), Michael Gack (Tenorhorn), 30 Jahre: Jürgen Steininger (Schlagzeug/Gesang), Thomas Steininger (Gitarre/Gesang), 40 Jahre: Richard Bayer (Trompete), Thomas Kestel (Trompete), Wolfgang Daum (Bariton), NBMB-Mitgliedsnadeln: Moritz Peter, Emma Bülling. hs