Musikverein Wilhelmsthal nimmt mit nach Hollywood

Am kommenden Samstag, 9. März, lädt der Musikverein Wilhelmsthal zu seinem nunmehr dritten Frühjahrskonzert, heuer erstmals in der Kronachtalhalle in Steinberg. Die Gäste dürfen sich auf ein zauberhaftes musikalisches Potpourri freuen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Gäste des im zweijährigen Turnus abgehaltenen Frühjahrskonzerts dürfen sich wiederum auf eine breite Palette harmonisch zusammengestellter Werke freuen. Unter dem Motto "Filme, Hollywood und typisch B." entführen dabei der Dirigent Michael Gack und die 38 Musiker in die Welt der Filme und des Fernsehens. Die beiden Hauptwerke bilden die einzigartige Filmmusik von Hollywood-Erfolgskomponist Hans Zimmer in einem mitreißenden Medley sowie aus "Jurassic Park" von Star-Regisseur Steven Spielberg. Weiter erklingen werden unter anderem die Hauptthemen der aktuellen HBO-Serie "Game of Thrones" und der berühmten Miss-Marple-Filme nach Agatha Christie wie auch die eingängige Ballade "Let it go" aus dem Disney-Zeichentrickfilm "Die Eiskönigin". Natürlich wird an dem Abend auch geklärt, wofür "typisch B." in der Konzertankündigung steht.

Wie in den Vorjahren legte der Dirigent Michael Gack größten Wert auf eine qualitätsvolle Vorbereitung der anspruchsvollen Konzertliteratur, wofür er und die Mitwirkenden sich viel Zeit bei der Einstudierung nahmen. Seit September vergangenen Jahres laufen die Proben, darunter auch ein Probentag mit Satz- und Dozentenproben in der alten Hesselbacher Schule. Eigens für das Konzert werden drei Musiker und eine Musikerin des befreundeten Schützenvereins Düsseldorf anreisen, um dieses mit ihren Waldhörnern zu bereichern und ihm einen ganz speziellen Sound zu geben. Sehr freut man sich auch über die erneute Mitwirkung des Männerchors "Cäcilia Wilhelmsthal" mit stimmungsvollen Liedbeiträgen. Eingebettet in das Programm ist die Ehrung langjähriger Aktiver.

Der Musikverein Wilhelmsthal lädt alle Musikfreunde herzlich ein. Da die Wilhelmsthaler Turnhalle, in der die beiden ersten Frühjahrskonzerte stattfanden, derzeit aufgrund der laufenden Generalsanierung nicht genutzt werden kann, weicht man dieses Mal in die Kronachtalhalle nach Steinberg aus. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist erneut frei. Spenden zugunsten der Jugendarbeit des Vereins sind willkommen. hs