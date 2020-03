Musikverein Walburtal profiliert sich mit erfolgreichem Konzept der "Dorfmusikanten"

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Walburtal zeigte sich Vorsitzender Ronald Friedrich zufrieden mit dem letzten Geschäftsjahr. Bei 20 Auftritten bewiesen die Musikanten, dass ihr Konzept der "Dorfmusikanten" beim Publikum und bei Veranstaltern gut ankommt. Laut Friedrich könne hier "eine Marktlücke" bedient werden: Im Coburger Land gebe es zahlreiche Feste und Feiern, bei denen der Veranstalter sich keine große Blaskapelle leisten kann oder will. Hier greife das neue Konzept, mit einer kleineren Besetzung zu einem fairen Preis dem Publikum gute Blasmusik zu bieten.

Lob bekam die Kapelle beim Frühlingsfest in Coburg sowie beim Markt- und Fischerfest in Bad Rodach. Viel Anklang beim Publikum fand auch das alljährliche "Weißwurstblasen" in Großwalbur. Gute Resonanz beim Publikum hatte auch die Teilnahme am ersten "Blasmusikspektakel" des Nordbayerischen Musikbundes in Coburg gefunden. Investiert hatte der Verein in eine neue Verstärkeranlage sowie in eine neue Uniform, denn in Zukunft wird auch am Erscheinungsbild der Kapelle gearbeitet. Laut Friedrich ist es wichtig, den Zuschauern einen ordentlichen Gesamteindruck der Blaskapelle zu übermitteln: "Das Publikum bewertet eine Kapelle nicht nur nach seiner Musik."

Kameradschaftliche Stimmung

Besonders lobte Friedrich die kameradschaftliche Stimmung der Kapelle bei ihren Auftritten. Die Kapelle sei wieder ein fester Bestandteil des Dorfgeschehens und der Dorfgemeinschaft.

Bürgermeister Bernd Höfer betonte, dass der Musikverein Walburtal nicht nur als Kulturträger in der Gemeinde wichtig sei, sondern auch einen guten Ruf habe.

Vorsitzender Friedrich zeigte sich erfreut darüber, dass sich der Auftrittskalender der Kapelle allmählich fülle. red