Musikverein spielt beim Deutschen Musikfest in Osnabrück

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, so auch beim Musikverein Uetzing-Serkendorf.

Manch einer mag da spontan an das Kreismusikfest zum 50-jährigen Vereinsbestehen im kommenden Jahr denken. Doch zuvor steht bei der Blaskapelle Uetzing das Deutsche Musikfest im Fokus, das Ende Mai dieses Jahres in Osnabrück stattfinden wird. Über 300 Orchester und Blaskapellen aus dem In- und Ausland haben sich bereits angemeldet.

Für die Uetzinger Musiker ist es nach Trier 1989 und Chemnitz 2013 die dritte Teilnahme an einer derartigen Veranstaltung. Im Wertungsspiel werden sie in der Kategorie 3 (Mittelstufe) starten. Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits seit Monaten. So war eines der beiden Selbstwahlstücke, "Sedona" von Steven Reineke, bereits im Adventskonzert zu hören.

Um in Osnabrück möglichst gut abzuschneiden, haben die Uetzinger Musiker kürzlich das Angebot des Nordbayerischen Musikbundes für ein Orchester-Coaching genutzt. Dabei konnte die stellvertretende Bundesdirigentin Tanja Berthold den Musikern wie auch dem Dirigenten Petr Horejsi viele wertvolle Tipps geben.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich solch ein Engagement auch auszahlt. Ein unvergessliches Erlebnis wird Osnabrück so oder so werden. ek