Musikverein organisiert sich neu

Inzwischen sind bereits einige Wochen vergangen, seitdem die Musikvereinigung den Musik- und Ausbildungsbetrieb aufgrund der Corona-Situation einstellen bzw. digitalisieren musste. Nachfolgend möchte der Verein darüber informieren, welche Maßnahmen für die einzelnen Ensembles und Orchester getroffen wurden, und wie die Planungen für die nächsten Wochen aussehen.

Ausbildung und Jugendarbeit

Die Einschränkungen durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus treffen vor allem Ausbildungsangebote im Jugendbereich. Besonders für jüngere Kinder ist es schwierig, ohne eine wöchentliche persönliche Interaktion mit dem Lehrer "am Ball zu bleiben". Daher ist die Unterstützung der Eltern beim regelmäßigen Üben und im Umgang mit unseren digitalen Angeboten besonders wichtig. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht abzusehen, wann und in welcher Form der Unterricht für Blockflötenkurse und Bläserklassen wieder aufgenommen werden kann. In der Zwischenzeit wird der Unterrichtsbetrieb so gut es geht in digitaler Form aufrechterhalten. Für die zukünftige Bläserklasse (jetzige 2. Jahrgangsstufe), die im September starten soll, wird derzeit geprüft, ob und in welcher Form der abgesagte Elternabend, an dem die Instrumentenwahl abgeschlossen werden soll, in digitaler Form durchgeführt werden kann. Der instrumentale Einzelunterricht ab der 5. Jahrgangsstufe liegt in der Verantwortung der jeweiligen Instrumentallehrer. Fast alle Instrumentallehrer bieten bereits digitale Ersatzangebote an. In der Erwachsenenbläserklasse wurden bereits die ersten digitalen Angebote statt der regulären Proben durchgeführt. Auch für die Juniorband und die U25 Concert Band soll in Kürze ein digitales Ersatzangebot eingeführt werden. Die Orchesterleiter werden die Informationen an alle Musiker weitergeben.

Keine Proben möglich

Da im Moment keine Proben möglich sind, wird es auch für das Blasorchester Ebensfeld ab 24. April jeden Freitag verschiedene digitale Angebote geben. Geplant sind beispielsweise Workshops zur Instrumentenpflege, zur Musiktheorie oder virtuelle Registerproben.

Trotzdem Impulse geben

Um die Ausfälle von Auftritten zu kompensieren und auch im Jahr 2020 Impulse für das kulturelle Leben in der Marktgemeinde geben zu können, denkt man über alternative Veranstaltungen und musikalische Aktivitäten für die Öffentlichkeit nach, die trotz Beschränkungen durchgeführt werden können (beispielsweise Konzerte von kleinen Gruppen für kleine Gruppen). Für weitergehende Fragen steht der Vorstand der Musikvereinigung gerne zur Verfügung. ow