Musikverein lädt zum Konzert im Advent

Am Sonntag, 8. Dezember, ist es bereits wieder so weit: Der Musikverein Stadt Hallstadt e. V. lädt zum Adventskonzert in die St.-Kilian-Kirche zu einem besinnlichem Auftakt zum Advent ein. Projektleiter Markus Stirn und Beleuchter Klaus Metzler von "Kronach leuchtet" haben die Kirche ganz besonders in Szene gesetzt. So ist das Konzert der verschiedenen Kapellen des MVH nicht nur etwas zu hören, sondern es gibt auch besonders viel zu entdecken. Durch die zwischen den Stücken vorgetragenen Gedanken zum Advent und besinnlichen Kompositionen darf der gehetzte Geist etwas zur Ruhe kommen und reflektieren, was Advent und Weihnachten bedeutet. Im Anschluss schenkt die Spielerjugend die berühmte Zwetschgenharmonie und Hot Apple Pie auf dem Vorplatz der Kirche aus, begleitet durch fröhliche Weihnachtslieder von "Rostfrei". Zusammengefasst kann man beim Adventskonzert des Musikvereins Hallstadt durchaus von einem Abend für alle Sinne und als Energiespender für die Seele sprechen. Los geht es um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red