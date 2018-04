Musikverein lädt zum Kerwatanz

Der Musikverein Thurnau lädt am Samstag, 14. April, zum Kerwastanz ein. "Den langen Winter hat unser Unterhaltungsorchester gut genutzt, um sein musikalisches Repertoire für diesen Abend stark zu erweitern und zu verjüngen", erklärt Vorsitzender Martin Koslowsky. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Volksschule. Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen in Thurnau und an der Abendkasse erhältlich. Für das leiblich Wohl ist gesorgt. Weitere Infos unter www.musikverein-thurnau.de . Foto: privat