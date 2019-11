Musikverein lädt zum Jahreskonzert

Unter dem Motto "Sounds of Cinema" präsentiert der Musikverein Heroldsbach sein Jahreskonzert. Juniororchester, Schülerorchester und das Große Blasorchester präsentieren ein höchst anspruchsvolles Konzertprogramm in der Hirtenbachhalle. Die Zuschauer können unter anderem die Musik um den "Pirat Jack Sparrow", die Geschichte um den "Mann in der eisernen Maske", aber auch einen Zeitsprung zurück in die Anfänge des Tonfilms erleben. Besonders gespannt dürfen sie sein auf die beiden Hauptstücke des Großen Blasorchesters, in dem die Geschichte vom "Untergang der Titanic" musikalisch erzählt wird und die mitreißende Musik aus "Drachenzähmen leicht gemacht" zu hören sein wird. Termin: Samstag, 23.November; Beginn 19.30 Uhr. Der festlich geschmückte Konzertsaal ist ab 19 Uhr geöffnet. Eintrittskarten gibt es bei der Raiffeisenbank Heroldsbach sowie allen Musikern, Dirigenten und dem Vorstand. red