Der Musikverein Steinberg veranstaltet am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juni, sein Gartenfest auf dem Gelände des TSV. Beginn ist um 19.30 Uhr mir dem Musikverein Friesen. Am Sonntag findet um 8.30 Uhr ein Gottesdienst in der TSV-Halle statt. Anschließend werden bei einem Frühschoppen mit dem MV Steinberg langjährige Mitglieder geehrt. Ab 14.30 Uhr kann man sich mit Kaffee und Kuchen beim Familiennachmittag vergnügen, bevor ab 16.30 Uhr der Musikverein Grössau/Posseck zum Ausklang spielt. red