Musikverein lädt ein

Zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert lädt der Musikverein Kehlbach ein. Die Veranstaltung findet am kommenden Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr in der Marienkirche statt. Wie der Vorsitzende des Musikvereins Thomas Krischke und Dirigent Jürgen Trebes mitteilen, werden am Konzert neben dem Musikverein der Gesangverein "Waldfriede Kehlbach" und das Gesangsduo Kristin & Markus mitwirken. Durch das Programm führt Anja Welscher.

Im Anschluss an das Weihnachtskonzert findet im Jugendheim von Kehlbach ein gemütliches Beisammensein statt, zu dem alle Besucher eingeladen sind. red