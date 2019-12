Musikverein lädt ein

Bunte Lichterketten aufhängen, Plätzchen backen, Wunschzettel schreiben. Langsam aber sicher beginnen die Vorbereitungen für Weihnachten. Was dabei unter keinen Umständen fehlen darf, ist die Weihnachtsmusik. Der Musikverein Zapfendorf lädt daher zu seinem alljährlichen Konzert in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Zapfendorf ein. Am kommenden Sonntag, 15. Dezember, möchten die Musiker mit der passenden Stückauswahl weihnachtlichen Zauber verbreiten und alle Zuhörer zu Ruhe und Besinnung kommen lassen. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert gibt es Glühwein, Punsch und Plätzchen, teilen die Veranstalter weiter mit. red