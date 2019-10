Musikverein lädt ein

Der Musikverein Memmelsdorf lädt am Samstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in die Seehofhalle zu einem Gemeinschaftskonzert mit der Blaskapelle aus Hohenpölz ein. Dafür haben sich die beiden Musikvereine extra zu einem großen Projektorchester vereinigt, mit dem Ziel, ihrem Publikum die Musik zu präsentieren, die sonst nicht möglich ist. Die beiden Dirigenten Sebastian Berumen und Jasmin Götter haben ein anspruchsvolles Programm kreiert, das Musik aus Film und Musical genauso enthält wie Hits von Bon Jovi und Frank Sinatra oder ein erstklassiges Arrangement von Kurt Gäble mit Schlagern von Udo Jürgens. Der Eintritt ist frei. Das Konzert wird auch bereits am 25. Oktober im Kintopp in Hollfeld aufgeführt.

Eine Premiere wird es in Memmelsdorf aber zusätzlich geben: Die "Crescendos", das heuer gegründete Nachwuchsorchester des Musikvereins Memmelsdorf unter der Leitung von Tanja Stoppa, wird erstmals auf einer großen Bühne stehen und zeigen, dass man im MVM schon fleißig daran arbeitet, ein solches Konzert irgendwann auch aus eigener Kraft präsentieren zu können. red