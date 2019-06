Musikverein lädt ein

Am Fronleichnamswochenende findet von Donnerstag, 20. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, das traditionelle Gartenfest des Musikvereins 1853 Zeyern statt. Das Fest beginnt an Fronleichnam um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen mit dem Musikverein Zeyern. Am Nachmittag ab 15 Uhr unterhält der MV Zeyern und ab 17.30 Uhr die "Blaskapelle Buchbach" mit Unterhaltungsmusik. Am Freitag sorgt die Band "Fristlos" in einer Rocknacht ab 21 Uhr für Stimmung. Am Samstag heizt die "Original Reichenbacher Blasmusik" ab 20 Uhr den Besuchern ein. Am Sonntag beginnt der Festbetrieb um 13 Uhr und mit einem Unterhaltungsnachmittag ab 15 Uhr mit dem Musikverein Zeyern klingt das Fest aus. red