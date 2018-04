Musikverein feiert Fischerfest

Am Sonntag, 22. April, richtet der Musikverein Maßbach sein traditionelles Fischfest aus. Schon seit mehr als zehn Jahren ist das Fischfest des Musikvereines Maßbach am Schützenhaus ein fester Bestandteil im kulturellen Leben der Marktgemeinde Maßbach.

Im schönen Biergarten am Schützenhaus in Maßbach reicht der Musikverein, ab 11.30 Uhr, beispielsweise Makrelen vom Holzkohlegrill, Heringssalat und vieles mehr. Für den Nachmittag werden Kaffee und Kuchen vorbereitet. Für die kleinen Festbesucher wird ein Kinderprogramm angeboten