Musikverein feiert 50-jähriges Bestehen

Der Musikverein Maßbach feiert am Samstag, 6. April, sein 50-jähriges Bestehen mit einem Kommersabend in der Lauertalhalle Maßbach. Los geht es um 18 Uhr mit dem Marsch ab dem Marktplatz zum Totengedenken auf den Friedhof. Der Festzug wird von der Kapelle bis zur Lauertalhalle begleitet. Der Festakt beginnt mit dem Kommersabend um 19.30 Uhr in der Lauertalhalle. Hier werden auch verdiente Mitglieder durch den Nordbayerischen Musikbund und den Musikverein geehrt. Die Kapelle umrahmt den Festakt mit Musikstücken aus den letzten 50 Jahren. sek