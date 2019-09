Musikverein fährt zur Cadolzburg

Der Musikverein Krum fährt am Sonntag, 8. September, zur Cadolzburg und nach Hersbruck. Dafür sind laut Mitteilung des Vereins noch Plätze frei. Die Abfahrtszeiten sind, laut Mitteilung des Musikvereins, um 7.30 Uhr in Krum. Anschließend, jeweils fünf Minuten später an der Linde, Marktplatz und am Steinernen Haus in Zeil sowie in Ziegelanger und Ebelsbach. Die Rückkunft in Zeil und Krum ist gegen 20 Uhr vorgesehen. Anmeldungen sind noch bei Heinz Wazka (Telefon 09524/1731) oder bei Wolfgang Ortloff (Ruf 09524/9607) möglich. wo