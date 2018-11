Musikverein erzeugt Klangfülle in Eggolsheim

Ein voller Erfolg war das zweite Kirchenkonzert des Musikvereins Eggolsheim (MVE) in der St.-Martin-Kirche.

Mit dem festlichen Einzug von Siegmund Andraschek begrüßte der MVE seine zahlreichen Gäste und beeindruckte in ganz besonderer Atmosphäre und Klangfülle. Hits wie "The show must go on" von Queen oder Gospels wie "Go down Moses", "Deep River" oder "Kumba Yah my Lord" luden zum Mitklatschen und -wippen ein.

Solo mit dem Saxofon

Einen Höhepunkt bot das Saxofonsolostück "Coco", welches durch seine besonderen Rhythmen und Klänge überzeugte. Aber auch die Liebeserklärung in "Weilst a Herz hast wie a Bergwerk" oder die Hymne "You raise me up" trugen dazu bei, dass das Publikum die Musiker mit tosendem Applaus belohnte. Neben der Musik wurde auch durch kurze Texte und besinnliche Gedanke dem heiligen Martin als Schutzpatron der Eggolsheimer Kirche und dessen Botschaft erinnert: "Streck deine Hand aus: sag ein Wort, teil dein Brot, misch dich ein, zereiß die alten Rechnungen, vergiss und vergib, leide mit."

Besonders bedankte sich der Musikverein für die großzügigen Spenden. Er freut sich, damit neben dem Verein insbesondere auch das Projekt "Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) unterstützen zu können. Dieses erfüllt schwer kranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch und fährt sie ein letztes Mal an ihren Lieblingsort.

Frühlingskonzert am 13. April

Der nächste große Auftritt des Musikvereins Eggolsheim wird am 13. April das traditionelle Frühlingskonzert in der Eggerbachhalle sein. red