Musikverein eröffnet Abo-Reihe

Am Samstag, 16. Februar, startet der Musikverein Forchheim-Buckenhofen in die Saison mit einem Gastspiel der "Swingaraiders Bigband". Das Programm "Swingtime in Kingtown" wird im Kolpingshaus mit fünf Saxophonen, vier Posaunen, vier Trompeten, einer fünfköpfigen Rhythmusgruppe sowie Gesang geboten. Den Kern des Repertoires bilden die klassischen Titel von Größen wie Glenn Miller oder Duke Ellington. Aber auch Werke der weiteren großen Bandleader wie Count Basie, Buddy Rich, Brian Setzer oder Gordon Goodwin sind mit dabei. Der Musikverein Forchheim-Buckenhofen eröffnet mit diesem Konzert seine Abo-Reihe. Tickets gibt es in der Volksbank-Hauptstelle und der Filiale Buckenhofen, im Musikgeschäft Kramer in der Sattlertorstraße und in Steffis Blumen-Handwerk in Buckenhofen. Beginn des Konzertes ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Eintritt 14 Euro, ermäßigt neun Euro. red