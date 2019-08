Musikverein ehrt Mitglieder

"Was wäre ein Verein ohne Mitglieder und Aktive?", fragte Zweiter Vorsitzender des Musikvereins Geutenreuth Alexander Hofmann beim Festakt zum 90-jährigen Bestehen des Vereins. Mitglieder unterstützen den Verein finanziell, engagieren sich, sind Begleiter und dem Vereinsgeschehen sehr nahe. Noch wichtiger sind die aktiven Musiker des Vereins. Eine Kapelle stellt die Seele des Vereinsgeschehens dar. Aktuell musizieren 22 Musiker aus acht Stammkapellen und vier Landkreisen im Musikverein Geutenreuth. "Jeder ist bei uns willkommen, das war so und wird weiterhin so bleiben", meinte Alexander Hofmann. Zusammen mit Vorsitzendem Hans Will und Schirmherr Udo Dauer ehrte er langjährige Mitglieder. dr