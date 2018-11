Musikverein denkt an die Verstorbenen

Zum Fest der Heiligen Caecilia gedenken alle Musiker ihrer Patronin und auch aller Verstorbenen aus der Musikerfamilie. Am Sonntag, 25. November, umrahmt deshalb das Blasorchester den Gottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche. Einladung ergeht an die gesamte Pfarrgemeinde, aber insbesondere auch an alle Mitglieder und Gönner der Musikvereinigung. red