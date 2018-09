Musikverein begleitet zur Kirche

Die katholische Kuratiegemeinde macht sich wieder auf den Weg zur Gnadenmutter nach Steinwiesen. Am Freitag, 21. September, gehen zum fünften Mal in Folge die Gläubigen zu Fuß in die Marktgemeinde. Abmarsch ist um 16 Uhr bei der St.-Michaels-Kirche. In Steinwiesen werden die Wallfahrer beim Café Kuhnlein zur Eucharistiefeier abgeholt. Bei der Ankunft werden sie vom Nurner Musikverein zur Kirche begleitet. Den Gottesdienst zelebriert um 18 Uhr Pfarrer Richard Reis. Ein gemütliches Beisammensein schließt sich im Pfarrheim an. Das nächste größere Ereignis in der Kirchengemeinde ist am Freitag, 28. September, um 17 Uhr der Firmgottesdienst mit 35 Firmlingen aus der Pfarreiengemeinschaft Oberes Rodachtal mit Weihbischof Herwig Gössl statt. Am Samstag, 29. September, wird in Nurn das Patronatsfest des Heiligen Michael gefeiert. Hierzu beginnt 15 Minuten vor dem Festgottesdienst (17 Uhr) die Kirchenparade. Im Anschluss ist gemütliche Einkehr in der Gastwirtschaft Deuerling. red