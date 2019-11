Musikverein 1853 Zeyern feiert die Schutzpatronin Cäcilia

Alljährlich feiert die Kirche am 22. November das Fest der Heiligen Cäcilia. Sie ist die Schutzpatronin der Musiker. In den Märtyrerakten steht über sie: "Während die Musikinstrumente erklangen" - nämlich anlässlich ihrer Hochzeitsfeier - "bat Cäcilia den Herrn, er möge ihr Herz und ihren Leib unbefleckt erhalten."

Eine Märtyrerin

Immer am Sonntag um den 22. November feiert der Musikverein Zeyern in besonderer Weise den Festtag der Schutzpatronin. Zunächst treffen sich alle Musiker zum Festgottesdienst in der Pfarrkirche Zeyern, in diesem Jahr zum ersten Mal mit Kaplan Florian Will, der den Gottesdienst festlich gestaltete und vor allem in seiner Predigt, die eigentlich dem Christkönigssonntag gewidmet war mehrmals auf die Hl. Cäcilia einging, die wegen ihres Glaubens zu Märtyrerin wurde.

Am Schluss des Gottesdienstes in der Pfarrkirche, die fast bis auf den letzten Platz gefüllt war, erlebten die Gottesdienstbesucher noch einen Leckerbissen des Musikvereins zusammen mit Kaplan Will, der, während der Musikverein den Choral " Wach auf mein Herz und singe" intonierte, ein zur Feier passendes Gebet sprach.

Anschließend zogen die Teilnehmer des festlichen Gottesdienstes zusammen mit Kaplan Will und dem Musikverein Zeyern auf den Friedhof, um hier des im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieds Albert Fößel zu gedenken. bä