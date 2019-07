Musiktalent spielt auch in der Ukraine

Wer das Zimmer von Johannes Kaul in Wiesenthau betritt, weiß schnell, wo die Leidenschaft des 16-Jährigen liegt. Dominant steht ein Schlagzeug im Raum, daneben ein großes Marimbaphon.

Die Erfolgsgeschichte des musikalisch begabten jungen Musikers liest sich eindrucksvoll. Johannes macht seinen künstlerischen Weg ohne großes Aufsehen in seiner Region. Längst aber sind seine Fähigkeiten in Fachkreisen bekannt. Eben hat er die Realschule in Ebermannstadt abgeschlossen.

Jetzt will er an die Berufsfachschule nach Kronach gehen als Vorbereitung für ein Musikstudium. Zunächst aber fasziniert ihn das Programm im Bayerischen Landesjugendorchester. Zwölf Bewerber gab es in Bayern, drei wurden nach dem Vorspiel in München genommen. Johannes gehört seit einigen Tagen zu ihnen. Seine Eltern sind darauf mächtig stolz.

Johannes besuchte die Musikschule in Ebermannstadt neben seinem regulären Unterricht. Seine Geschwister Mathias und Franziska spielten bereits im Musikverein Kirchehrenbach. Was lag da näher, als ebenfalls dort mitzuwirken. Anfang 2017 schloss er sich dem Bezirksorchester Oberfranken an.

Im August 2017 legte Johannes an der Musikakademie in Hammelburg und die Gold-Prüfung des Nordbayrischen Musikbundes ab. Das Musiker-Leistungsabzeichen stellt die höchste instrumentale Qualifikation in der Fortbildungsstruktur der Blasmusikverbände dar.

Eine mehrjährige intensive Instrumentalausbildung ist für das Bestehen dieser Prüfung absolute Voraussetzung. Heuer im März nahm er am Solo/Duo Wettbewerb teil und schaffte es bis zum Landesentscheid in Marktoberndorf, wo er den ersten Platz in seiner Altersklasse belegte.

Vor wenigen Tagen wagte er mit dem erfolgreichen Aufnahmetest den großen Schritt beim Landesjugendorchester, das etwa 100 Mitglieder zwischen 13 und 20 Jahren aus ganz Bayern umfasst. Es geht zügig los. Bis 1. August wird gemeinsam in Eppan/Südtirol geübt. Es folgen Konzerte in Eppan, Toblach, Oberstdorf und am 6. August in Sulzbach-Rosenberg. Mit Spannung sieht Johannes dem Höhepunkt des Sommers, der Reise nach Lemberg (Lviv)/Ukraine entgegen. Dort tritt das Orchester im Rahmen des LvivMozart-Festivals am 9. Und 10. August auf.

Zwischen Weihnachten und Sylvester will er wieder zu Hause sein. Gerne denkt er auch an die Musikschule in Ebermannstadt zurück und hebt seinen Lehrer Edmund Rolle hervor, der ihm manchen Weg öffnete. "Musik ist einfach mein Leben", sagt Johannes Kaul voller Überzeugung.