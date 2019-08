Musikshow: Hier treffen sich die Stars

Die Musikshow Star-Treff unter der Moderation von Armin Stöckl kommt am Dienstag, 10. September, mit einem großen Staraufgebot nach Bad Kissingen. Die Aufzeichnung mit Live-Publikum und den Künstlern Roberto Blanco, Angelika Milster, Francine Jordi (unser Foto), Marc Pircher, Graham Bonney, Sebastian Reich & Amanda, den Geschwistern David und der Partyband Rötzlöffl findet ab 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal im Bad Kissinger Regentenbau statt. Die Musikshow Star-Treff wird durch ein Fernsehteam für eine TV-Ausstrahlung aufgezeichnet. Die Sendung wird unter anderem auf Gute Laune TV, im Schweizer Fernsehen, Teins Tirol und bei Schlager-TV in den Niederlanden mit mehr als 2,5 Millionen Zuschauern ausgestrahlt. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel. 0971/804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung erhältlich. Foto: Max Lechner