Musikschule lädt zum Konzert

Die Musikschule der Stadt Hollfeld lädt heute um 15.30 Uhr zum Adventskonzert in die St.-Heinrichs-Kirche von Plankenfels ein. Kinder der musikalischen Früherziehung, der Sing-und Tanzgruppe sowie Instrumentalschüler aller Lehrkräfte haben ein adventliches Konzert vorbereitet, bei dem ein Orgelstück und der Beitrag einer jungen Tubistin auf dem Programm stehen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Bläserklasse der Grundschule unter der Leitung von Klaus Hammer umrahmt am Mittwoch, 11. Dezember, um 15 Uhr in den Caritas-Hausgemeinschaften für Senioren, St.Elisabeth, musikalisch das Weihnachtstheaterstück der Grundschule unter Leitung von Frau Bauer. Am Mittwoch, 18. Dezember spielt die Schulband "Die Synkopen", ebenfalls in den Caritas-Hausgemeinschaften für Senioren, um 16 Uhr ein Adventskonzert. red