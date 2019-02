Zu einem Gemeinschaftskonzert mit dem Percussion-Ensemble der Hochschule für Musik in Nürnberg lädt die Musikschule Hemhofen ein. Die Schüler präsentieren am Sonntag, 24. März, ein abwechslungsreiches Programm in der Heilandskirche Hemhofen. Anschließend spielt das Percussion-Ensemble unter der Leitung von Radoslaw Szarek. Konzertbeginn in der Kirche ist um 16 Uhr bei freiem Eintritt. Über Spenden würde sich der Förderverein der Musikschule Hemhofen freuen. red