Musikschule lädt zum Fest ein

Die Musikschule der Stadt Hollfeld lädt am Samstag, 6. Juli, zum Musikschulfest ab 14.45 Uhr auf den Vorplatz der neuen Musikschule/Altes Rathaus ein. Es beginnt um 14.45 mit einem gemeinsamen Foto: "Wir sind Musikschule".Von 15 bis 15.45 Uhr zeigen Bläserklassenkinder, die musikalische Früherziehung, Gesangssolisten und Instrumentalgruppen ihr Können. Von 16 bis 17 Uhr wird unter Anleitung der Musiklehrer mit Unterstützung der Eltern in den Räumen der Musikschule gebastelt: Holz-Xylophon, Rainstick, Shaker, Windspiel, Wäscheklammerschmetterling und Glöckchenarmband stehen dabei zur Auswahl. Um 17 Uhr wird unter der Leitung von Katja Nowak-Lotze eine kurze Klanggeschichte in St.Gangolf geprobt und dort zum Abschluss des Festes um 17.15 Uhr aufgeführt. Getränke-, Kaffee- und Kuchenverkauf werden von Verantwortlichen des Spielmannszuges organisiert. Bei schlechtem Wetter findet das Vorspiel ab 15 Uhr ebenfalls in St.Gangolf statt. red