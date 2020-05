Musikschule bietet Einzelunterricht an

Nachdem das bayerische Kabinett bereits die Wiederöffnung der Musikschulen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt hatte, hat nun auch die Stadt Bamberg entschieden, dass die Städtische Musikschule seit Montag wieder öffnen darf. In der ersten von drei Phasen wird in den Instrumental- und Vokalfächern unter Einhaltung eines umfangreichen Schutz- und Hygienekonzepts zunächst nur Einzelunterricht möglich sein. Die Nutzung von Räumen in derzeit acht allgemeinbildenden Schulen bedarf noch der Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt und den Schulleitungen.

Der Unterricht mit Gruppen ab drei Schülern sowie kleine Ensembles (bis sechs Personen) wird erst in Phase 2 möglich sein, die frühestens ab 15. Juni eingeleitet werden kann. Alle anderen Unterrichtsformen und Angebote wie Elementare Musikpraxis, Kooperationsangebote an Schulen sowie große Ensembles können dann in Phase 3 wieder stattfinden. Wann dies sein wird, ist derzeit noch offen.

Anmeldungen für das Schuljahr 2020/21 nimmt die Musikschule entgegen. Das Formular sowie wichtige Informationen zu allen Unterrichtsangeboten gibt es auf der Homepage der Schule unter www.musikschule.bamberg.de. Bei allgemeinen oder fachlichen Fragen ist die Musikschule unter 0951/509960 oder per Mail an musikschule@stadt.bamberg.de erreichbar. red