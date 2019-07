Musikschüler zeigen ihr Niveau

Gemeinsam mit dem Schulleiter der Musikschule Ebermannstadt, Wojciech Grabietz, ehrte die Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) in ihrer Funktion als Schulverbandsvorsitzende insgesamt 29 erfolgreiche Absolventen der "Freiwilligen Leistungsprüfung" D1 und D2.

In ihrer Ansprache betonte Frau Meyer, wie wichtig ihr und allen Stadträten die wertvolle Arbeit der Musikschule sei, fördere doch das Erlernen eines Instruments wichtige Grundkompetenzen, von denen die jungen Menschen ein Leben lang profitieren könnten.

Großes Lob und Bewunderung sprach sie den 30 Schülern der Musikschule aus, welche trotz immer steigender schulischer Herausforderungen den Mut fänden, sich einer zusätzlichen freiwilligen Leistungsprüfung in Theorie und Praxis zu stellen, um ihr musikalisches Niveau überprüfen und bestätigen zu lassen. Sie dankte auch den beteiligten Lehrkräften der Musikschule und den Eltern, denn durch ihr Engagement würden sie die jungen Menschen stetig motivieren und zu neuen Leistungen anspornen.

25 Schüler stellten sich im vergangenen Schuljahr erfolgreich den theoretischen und praktischen Anforderungen der D1-Prüfung. Ihnen wurde neben der Urkunde des Verbands der Bayerischen Sing- und Musikschulen (VBSM) die Stimmgabel in Bronze überreicht.

Vier Schüler erhielten für das Absolvieren der D2-Prüfung die Urkunde des VBSM und die Stimmgabel in Silber. Die Schülerin Fabienne Busboom nahm erfolgreich an der D-3-Prüfung im Fach Klavier teil, die an der Musikschule in Bamberg durchgeführt wurde, und erhielt neben der Urkunde die Stimmgabel in Gold.

Die achtjährige Cellistin Salome Hiller (Forchheim) war die jüngste Teilnehmerin, sie und weitere Absolventen gestalteten mit kleinen Kostproben aus ihrem Prüfungsprogramm die kleine Feierstunde im neuen Kulturraum am Hasenbergzentrum in Ebermannstadt.

Die Auszeichnungen in Gold und Silber erhielten: D3 (Gold): Fabienne Busboom (Unterleinleiter, Klavier); D2 (Silber): Noah Gebhardt (Ebermannstadt, Gitarre), Julia Först (Eggolsheim, Flöte), Svenja Lämmlein (Ebermannstadt, Flöte), Laura Sponsel (Ebermannstadt, Flöte) red