Musikschüler sichern sich zweimal Gold

Julian Neubrand (17, Euphonium) und Lucas Nützel (15, Trompete) aus der Blechbläserklasse der städtischen Musikschule haben das Leistungsabzeichen in Gold des Nordbayerischen Musikbunds erworben. Beim Sommerlehrgang in der Bayerischen Musibkakademie in Hammelburg schafften beide das Prädikat "sehr gut".

Von den 75 Teilnehmern erfüllten 74 die hohen Anforderungen, im Fachbereich Trompete allerdings nur drei mit der Bestnote.

Ein Jahr lang hatten die beiden Jugendlichen zuvor im Unterricht an der Musikschule Tonleitern, Vortragsstücke, Etüden, ein Solostück sowie eine Transposition erlernt. In Hammelburg kam dann noch ein umfangreiches Theorieprogramm mit Gehörbildung, allgemeiner Musiklehre und Musikgeschichte dazu. Nach fünf Tagen intensiver Fortbildung stand die Prüfung an, die die beiden mit der Note eins absolvierten. "Hinter diesem tollen Erfolg stecken viel Fleiß und Arbeit. Einiges haben die beiden zwar schon im musischen Zweig am MGF-Gymnasium gelernt, aber hier wurde das komplette Wissen mehrerer Jahrgangsstufen abgefragt, was eine besondere Vorbereitung unumgänglich macht", so Musikschulleiter Harald Streit.

Oberbürgermeister Henry Schramm gratulierte den beiden Gold-Absolventen und wünschte ihnen für die Zukunft viel Erfolg und weiterhin Freude an der Musik.

"Ihr habt hier eine tolle Leistung erbracht. Im Namen der Stadt Kulmbach darf ich mich auch bei unserer Musikschule für ihren hochwertigen Unterricht bedanken", sagte Henry Schramm. red