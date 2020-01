Musikpremiere im Schnürs-Pavillon

Die Ernst-Albertiner-Band gibt am kommenden Samstag, 25. Januar, ihr Debüt. Es sind größtenteils Schüler am Gymnasium Albertinum. Sie spielen Stücke aus den Bereichen Rock und Jazz. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) und findet in den Räumen der Schülerverbindung Ernesto-Albertina im Schnürs-Pavillon am Coburger Adamiberg statt. Der Eintritt ist frei. red