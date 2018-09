Musikkurse in der Musikschule beginnen

Die Singschule Monika Schraut teilt mit, dass der Elternabend für die musikalische Früherziehung am Montag, 10. September, um 20 Uhr in der Singschule in der Adam-Kraus-Straße 2 in Zeil stattfindet. Eingeladen sind die Eltern, deren Kinder vier Jahre alt sind oder werden. Kursbeginn ist am Mittwoch, 26. September, um 15 Uhr beziehungsweise in den beiden Kindergärten zu

den jeweils bekannten Terminen. Die Musikgartenkurse für die Babys und Kleinkinder beginnen am Montag, 24. September. Der Kinderchor startet

am Freitag, 28. September, um 14.30 Uhr in der Singschule. Weitere Informationen gibt es bei Monika Schraut unter Rufnummer 09524/3000463. red