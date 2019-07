In unserem Bericht über die Primizfeier in Gräfenhäusling (FT vom 3. Juli, Seite 18) wurde ein falscher Musikverein genannt. Nicht die "Stadelhofener Musikanten", sondern die "Musikkapelle Wattendorf" begleitete nicht nur die Primizfeier in Gräfenhäusling, sondern auch schon die Feierlichkeiten nach der Priesterweihe in der Domprobstei am Samstag. red