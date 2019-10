Musikkabarettist auf Burg Rabenstein

Martin Schmitt aus München zählt zur Elite der Blues- und Boogiepianisten in Deutschland. Er begeistert durch sein pianistisches Können, seine Stimme und sein Entertainment. Martin Schmitt wurde "Deutscher Kabarettmeister 2018/2019". Zu hören ist der Musikkabarettist am Mittwoch, 2. Oktober, um 20 Uhr auf Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz. Martin Schmitt präsentiert im Prunksaal der Burg seine musikalischen Highlights. Beim "Bäsdoff"-Programm verschmilzt sein pianistisches, sängerisches und kabarettistisches Potenzial zu einer Show. Eintrittspreise: 27 Euro/ermäßigt 16 Euro. Kartenreservierungen sind möglich unter Telefon 09202/970440. Foto: PR