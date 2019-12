Musikgruppen musizieren in der Kirche

Am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr stimmen Kirchenchor, Flöten- und Gitarrenkreis sowie das Männerduo Wissner/Schäfer in der Christuskirche mit einem feierlichen Konzert auf den Advent ein. Vor und nach dem Konzert besteht außerdem die Möglichkeit, die Krippenausstellung in der Kirche zu betrachten. Der Eintritt zu Konzert und Ausstellung ist frei, über Spenden würde sich die evangelische Kirchengemeinde freuen. red