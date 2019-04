Musikgeschichte im Doppelpack

In den 80er-Jahren zählten die "Spider Murphy Gang" und die "Münchener Freiheit" mit Millionen verkaufter Alben zu den erfolgreichsten deutschen Bands. Mit Hits wie "Skandal im Sperrbezirk", oder "Ohne Dich" schrieben die beiden Gruppen ein Kapitel deutsche Musikgeschichte. Am 18. April 2020 um 20 Uhr kommen beide Formationen für ein Konzert in die Oberfrankenhalle Bayreuth. Der Vorverkauf beginnt am Gründonnerstag.

Seit ihren Anfängen in der Münchner Musikszene Ende der Siebziger Jahre gilt die "Spider Murphy Gang" um Frontmann Günther Sigl und Gitarrist Barny Murphy als eine der beliebtesten deutschen Popbands. Von Beginn an erarbeitete sich die Gruppe den Ruf einer exzellenten Live-Band und spielte zahlreiche Konzerte, darunter auch vor über 100 000 Zuschauern. Ihre bayerischen Rock-'n'-Roll-Hits können heute noch viele mitsingen, ihre Fangemeinde ist treu. Gemeinsam mit Gitarrist Willie Duncan, Saxofonist Otto Staniloi, Schlagzeuger Paul Dax und Pianist Ludwig Seuss laden die beiden Gründer die Besucher auf eine Zeitreise durch ihre über 40-jährige Bandgeschichte. Eines scheint dabei sicher: Die Band zieht ihre "Rock-'n'-Roll-Schuah" noch lange nicht aus.

Zuvor steht mit der "Münchener Freiheit" eine Formation auf der Bühne, die ebenfalls zu den erfolgreichsten Bands der 80er Jahre zählt und 2020 ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Mit Hits wie "Ohne dich", "Tausendmal du" und "So lang" feierten die fünf Musiker beispiellose Erfolge - und das sogar im englischsprachigen Ausland. red