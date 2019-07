Musikfreunde wollen verzaubern

Die Coburger Gesellschaft der Musikfreunde setzt ihre Kooperation mit dem Festival "Klanggrenzen" fort und lädt zu einem außergewöhnlichen Konzert ein , einem "magischen Abend", wie die Musikfreunde in ihrem Jahresprogramm schreiben: Die in Coburg bestens bekannte Sängerin Nora Lentner und die Pianistin Klara Hornig verzaubern mit "KunstLied", dazu präsentiert der Zauberer Dorian Schreiber "ZauberKunst". Für diese bemerkenswerte Symbiose haben die Musikfreunde eine neue Metapher geprägt: "ZauberKunstLied".

Präsentiert wird dieser Abend am Dienstag, 9. Juli, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Augustin.

In der Liedkunst ist das Thema Mystik, Magie, geheimnisvolle Wesen und Naturbilder sowie Rätselhaftes und Zauberisches ein oft anzutreffendes Thema. Daran soll der Abend anknüpfen. Das Konzert gehört in die neue "green line", in deren Rahmen die Musikfreunde seit dieser Saison bewusst auf neue Formate und neue Spielorte setzen. - Der Eintritt kostet 20 Euro, für Mitglieder der Musikfreunde oder des Vereins "Klanggrenzen" 14 Euro. Schüler und Studenten frei. Für Erwachsene in Begleitung eines Kindes unter 14 Jahren gibt es wesentlich reduzierte Oma/Opa- oder Mama/Papa-Tickets. Weitere Informationen: www.musikfreunde-coburg.de.