Bad Brückenau 31.07.2019

Musikfreunde geben Feierabendkonzert

Die Musikfreunde Bad Brückenau-Volkers geben am kommenden Freitag, 23. August, ein einstündiges Feierabendkonzert in der Altstadt von Bad Brückenau. Los geht es in bewährter Weise um 19 Uhr. sek