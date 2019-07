Musikfest zum Gründungsjubiläum

Der Musikverein "Blaskapelle Diebach" feiert am Wochenende 20. und 21. Juli sein 40-jähriges Bestehen und 210 Jahre Musiktradition. Zu diesem Gründungsjubiläum findet am Samstag um 18 Uhr ein Sternmarsch mit Gemeinschaftschor statt. Ab 19 Uhr gibt es Unterhaltung mit Gastkapellen. Für Sonntag steht um 10 Uhr ein Gottesdienst auf dem Programm, und ab 11 Uhr läuft der Frühschoppen mit den Untererthaler Musikanten. Ehrungen stehen dann ab 13 Uhr an, und musikalische Unterhaltung mit Gastkapellen gibt es ab 13.30 Uhr. sek