Die Augsfelder Musikanten veranstalten am Samstag, 20., und am Sonntag, 21. Juli, ihr drittes Musikfest im Lindenhain im Haßfurter Stadtteil. Das Fest beginnt am Samstag um 18 Uhr. Die Augsfelder Musikanten unter der Leitung von Hubert Müller spielen ab 19 Uhr. Die Nachwuchsbläser "Musikanten Minis" mit ihrem Lehrer Christian Baum wirken ebenfalls mit. Am Sonntag beginnt der Festbetrieb um 15 Uhr. Den Nachmittag und Abend gestalten die Blaskapellen aus Happertshausen und aus Rothenkirchen. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt. red