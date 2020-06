Musikerinnen im Gespräch

Weder die Hürde "Corona" mit ihren Auftrittsverboten noch die alltäglichen Hürden, die Frauen im Musikbusiness zu meistern haben, halten diese vier Musikerinnen vom Musizieren ab. Nach den Erfolgen der letzten Online-Veranstaltungen sendet Funklust am Sonntag, 14. Juni wieder live aus dem Saal des Erlanger Kulturzentrums E-Werk. Dieses Mal stellen sich unter dem Motto "She won't quit" vier ganz besondere Musikerinnen aus Bayern vor: Elena Steri, Cosma Joy, "Die Nowak" und Julia Laura.

Um einen Einblick in das Leben als Musikerin in der momentanen Zeit zu erhalten, wird Moderatorin Kathi Mock Interviews mit allen Musikerinnen führen. Außerdem spielt jede Musikerin jeweils zweimal drei Songs live, heißt es in einer Pressemitteilung des E-Werks. Zu sehen gibt es das Ganze am kommenden Sonntag um 20 Uhr unter www.facebook.com/kulturzentrum.ewerk oder unter http://live.fnklst.de.

Der Eintritt ist wie immer auf Spendenbasis. Spenden kann man über www.paypal.me/ewerkerlangen. Von den Spenden gehen 20 Prozent an die Initiative "Erlangen packt an" und jeweils 40 Prozent an die auftretenden Künstlerinnen sowie das Kulturzentrum E-Werk. Alle Informationen gibt es unter www.e-werk.de. red