Musiker und Sänger gestalteten herzergreifenden Abend in der Kehlbacher Marienkirche

Wieder einmal konnten die vielen Besucher des Kehlbacher Weihnachtskonzertes bei den Darbietungen des Musikvereins, des Gesangvereins "Waldfriede" und des Duos Kristin & Markus die Seele baumeln lassen. Die festlich geschmückte und beleuchtete Marienkirche bot dazu das feierliche Ambiente.

Anja Welscher führte durch ein interessantes und abwechslungsreiches Programm mit traditionellen und modernen Musikstücken und Liedern. So manche von ihr vorgetragene Anekdote zu den Stücken ließ das Publikum aufhorchen.

Das Konzert eröffnete der Musikverein Kehlbach mit dem lateinischen Weihnachts-Musikstück "Adeste fideles" unter der Leitung von Dirigent Jürgen Trebes. Die Volksweise aus der Schweiz "Es ist für uns eine Zeit angekommen" war der Auftakt für den Gesangverein. Die weiteren Vorträge der Sänger waren Martin Luthers "Vom Himmel hoch da komm ich her", "Der kleine Trommlerjunge" und "The Rose", ein Hit von Bette Midler. Bei der "Herbergssuche" und bei "Mary had a Baby" stellten die Solisten Eva-Maria Dütthorn, Marion Müller und Holger Scherbel ihr Können unter Beweis und wurden mit viel Beifall bedacht.

Das stimmgewaltige Duo Kristin & Markus verzauberte die Besucher mit den Liedern "Einmal im Jahr wird es still auf der Welt", "White Christmas" und "Driving Home for Christmas". Was für ein Ohrenschmaus! Mit dem swingenden Weihnachtslied "All I want for Christmas is you", "Cantique des Noel", "Einsamer Hirte", die "Petersburger Schlittenfahrt" und "Küss mich, halt mich, lieb mich" aus dem Musical "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" nahm der Musikverein das Publikum auf eine musikalische Reise mit.

Getoppt wurden diese musikalischen Vorträge nur noch von der alpenländischen Ballade "Am Abend" von Julian Scherbel am Tenorhorn und von Jürgen Trebes am Flügelhorn. Letzterer brillierte auch beim Stück "My Dream", bei dem er von Claudia Scherbel am Saxophon, Sabrina Trebes an der Querflöte und Julian Scherbel am Tenorhorn begleitet wurde. Und bei der Ballade "Einsamer Hirte" erhielt die Solistin Sabrina Trebes an der Querflöte verdienten Applaus.

Zweite Bürgermeisterin Monika Barnickel überbrachte die Grüße der Gemeinde und fand besinnliche Worte zur Weihnachtszeit, einer Zeit der Dankbarkeit auch an Verwandte, Freunde und Bekannte. Vom Konzert in Kehlbach war sie überwältigt.

Für Dirigent Jürgen Trebes war es eine Herzensangelegenheit, allen Interpreten und Helfern vor und hinter der "Bühne" zu danken. "Alle machen aus Spass und Freude am Gesang und der Musik mit - natürlich kostenlos", stellte er fest.

Alle konnten mit einstimmen, als zum Abschluss des Konzerts das Stück "Zu Bethlehem geboren" angestimmt wurde. Mit stehenden Ovationen dankte das Publikum allen Interpreten für einen herzergreifenden Abend. wvk