Musiker und Dichter beim English Folk Club

Der English Folk Club kommt am Samstag, 23. Februar, ab 20 Uhr im Kiss-Vino (Altes Rathaus) in Bad Kissingen zusammen. Wie immer können Musiker, Sänger, Erzähler, Dichter und Autoren auftreten. Los geht es um 20 Uhr. Für Künstler wird empfohlen, sich per Mail (english.folk.club@gmail.com) im Voraus anzumelden. red