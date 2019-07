Musiker stellen sich den Wertungsrichtern

Zu einem Musikereignis der besonderen Art lädt der Musikverein Zeegenbachtal im Auftrag des Nordbayrischen Musikbundes in die Strullendorfer Schulturnhalle ein. Am heutigen Samstag stellen sich 16 Kapellen und Orchester von nah und fern einer überregionalen Fachjury im Wertungsspiel. Von 8.15 bis 17 Uhr erklingen Konzertwerke. Die einzelnen Musikgruppen lassen sich dabei in ihrer Leistungsfähigkeit überprüfen und beraten.

Es treten Bläserklassen an, die noch in den Anfängen der Ausbildung (Stufe 1) stehen, aber auch Ober- und Höchststufenorchester (Stufe 4/5), die auf hohem musikalischen Niveau musizieren. Für den Zuhörer sicherlich eine interessante Bandbreite.

Daumen drücken heißt es besonders für die Orchester aus dem Landkreis Bamberg, die sich dem Wertungsgericht stellen. Dies sind das Schülerorchester Zeegenbachtal, der jüngste Nachwuchs des ausrichtenden Vereines, die "Spätzünder", eine Erwachsenenbläserklasse der Ebrachtaler Musikanten sowie die Lisberger Blasmusik. Ein besonderer Ohrenschmaus ist um 10.10 Uhr mit dem Hauptorchester des MV Zapfendorf und um 16.15 Uhr mit dem Sinfonischen Blasorchester des MV Pödeldorf zu erwarten, denn diese beiden Orchester treten in der Höchststufe an.

Die Bekanntgabe der Ergebnisse wird um 13 und um 18 Uhr vom Symphonischen Vororchester Zeegenbachtal feierlich umrahmt. Der Eintritt ist frei.

Während des Tages sorgt der Musikverein nicht nur für einen reibungslosen Ablauf, er kümmert sich auch um das leibliche Wohl der Mitwirkenden und Besucher. So gibt es Kuchen und Kaffee, eine Brotzeit steht bereit und im Innenhof wird ab 11 Uhr gegrillt. Willkommen sind alle Interessenten. red